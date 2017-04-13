Підприємства Львівщини закликають отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації надає перелік суб’єктів господарювання, у яких закінчується строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2017 році.
Cуб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища, інформує прес-служба ЛОДА.
При несвоєчасному отриманні дозволу, подальше здійснення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
Якщо на підприємстві відбулись зміни у якісних та кількісних показниках викидів стаціонарними джерелами, то дозвіл підлягає коригуванню з подальшим отриманням нового дозволу.
З переліком суб’єктів господарювання, в яких закінчується строк дії дозволу можна ознайомитися тут.
Інформацію щодо отримання дозволів можна отримати на сайті Департамету в розділі «Дозвільна діяльність».
Довідково.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну