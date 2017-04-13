Підприємства Львівщини закликають отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації надає перелік суб’єктів господарювання, у яких закінчується строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2017 році.

Cуб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища, інформує прес-служба ЛОДА.

При несвоєчасному отриманні дозволу, подальше здійснення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.

Якщо на підприємстві відбулись зміни у якісних та кількісних показниках викидів стаціонарними джерелами, то дозвіл підлягає коригуванню з подальшим отриманням нового дозволу.

З переліком суб’єктів господарювання, в яких закінчується строк дії дозволу можна ознайомитися тут.

Інформацію щодо отримання дозволів можна отримати на сайті Департамету в розділі «Дозвільна діяльність».

Довідково.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну