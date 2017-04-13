Пенсіонерів Львівщини закликають перевіряти дзвінки від псевдопрацівників Пенсійного фонду

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області закликає пенсіонерів області перевіряти сумнівні телефонні дзвінки від осіб, які представляються працівниками органів Пенсійного фонду України та пропонують їм свої послуги.

Пенсіонери можуть перевірити достовірність інформації за номером телефону гарячої лінії головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (032) 255-38-97 або територіальних управлінь Фонду.

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області також нагадує, що територіальні управління Пенсійного фонду України відповідно до завдань здійснюють призначення (перерахунок) та виплату пенсій.

Відвідування пенсіонерів працівниками органів Пенсійного фонду за місцем їх проживання можливе лише за їх згоди (у разі надання пенсіонером відповідної заяви).