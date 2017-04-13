Патрульні розповіли подробиці нічної ДТП на Личаківській: водій розбив чужу машину

Автівку побив працівник автосервісу

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Нагадаємо, сьогодні близько 5 години ранку на перехресті вулиць Личаківська та Мечнікова сталася ДТП. Як додали у Патрульній поліції, вони отримали виклик про те, що автомобіль Mazda на великій швидкості пробив бетонні блоки й вилетів на ділянку проведення ремонтних робіт. Патрульні прибули на місце події та побачили автомобіль, який розбив загородження, проїхав ще близько 80 метрів і зупинився. Інспектори підійшли до автомобіля, проте там нікого не було.

За словами охоронця, який і викликав патрульних, після пригоди з автомобіля вийшов чоловік і побіг вниз по вулиці Личаківській. Згодом, коли патрульні малювали схему ДТП, вони побачили невідомого чоловіка поряд із місцем пригоди. Поліцейські зупинили його й запитали, чи має він стосунок до події. Чоловік заперечив свою причетність, проте патрульні попросили його викласти все, що було в нього при собі. В кишені чоловіка були ключі від автомобіля Mazda.

Інспектори встановили особу та з’ясували, це 21-річний працівник автосервісу. Як виявилося, він без дозволу власника транспортного засобу використав автомобіль у власних цілях. Патрульні провели перевірку на стан алкогольного сп’яніння, результат – 1.93 проміле.

Зазначений чоловік уже не вперше їздив автомобілем у нетверезому вигляді. Трохи біль ніж рік тому патрульні вже складали на цього водія протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння.

На місце події приїхав власник автомобіля та слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. На винуватця ДТП патрульні склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння, вчинення ДТП й винесли постанову за керування автомобілем без документів. Власник автомобіля наразі не написав заяву про незаконне заволодіння транспортним засобом. Справу передали слідчим.