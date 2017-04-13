Пасхальні богослужіння й освячення пасок у катедральних храмах Львова

У неділю, 16 квітня, християни східного та західного обрядів святкують Воскресіння Ісуса Христа
Великдень є найбільшим торжеством християн, бо це свято перемоги добра над злом, життя над смертю. У храмах міста відбуватимуться святкові Літургії та освячення великодніх кошиків. Духовенство запрошує до спільної молитви та прослави Воскреслого Христа.
Подаємо розклад богослужінь у катедральних храмах Львова.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
15 квітня. Велика Субота
10:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
14:00 – Освячення пасок. (через кожні 30 хвилин)
16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
22:00 (субота, 15 квітня) Надгробне. Воскресна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія
8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія (пряма трансляція)
11:00 – Божественна Літургія
16:00 – Воскресна Вечірня
Покровський катедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)
15 квітня. Велика Субота
9:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
13:00 – 23:00 – Освячення пасок
21:00 – Читання діянь святих апостолів
23:30 – Полуношниця
16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
00:00 – Пасхальна утреня
1:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок
7:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок
9:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого. Освячення пасок
18:00 – Велика Вечірня
Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 7)
15 квітня. Велика Субота
8:00 – Свята Літургія
З 14:00 – Початок освячення пасок
21:00 – Читання Діянь Святих Апостолів
23:00 – Надгробна відправа. Полуношниця з каноном Великої суботи
00:00 – Початок Хресного обходу
16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
00:00 – Хресний обхід. Воскресна Утреня. Cвята Літургія. Освячення пасок
7:00 – Друга св. Літургія. Освячення пасок
9:00 – Третя св. Літургія. Освячення пасок
15:00 – Великодня Вечірня
Свято-Георгіївський катедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
15 квітня. Велика Субота
8:00 – Часи. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого (архиєрейським чином)
14:00 – Початок освячення пасок (закінчується о 23:00)
19:00 – Початок читання Діянь св. апостолів
23:15 – Полуношниця
16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
00:00 – Хресний хід. Пасхальна утрення
2:00 – Божественна Літургія (архиєрейським чином)
7:00 – Божественна літургія
9:00 – Божественна літургія
Після кожної Літургії освячення пасок
17:00 – Пасхальні вечірня та утреня
Архикатедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії (Латинський кафедральний собор, пл. Катедральна, 1)
15 квітня. Велика Субота
9:00 – освячення пасок (щогодини)
10:00 – спів трьох частин Гірких Жалів
18:00 – Св. Меса Великоднього надвечір’я (Великодньої вігілії), розпочнеться освяченням вогню. Просять мати з собою свічки
16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
7:00 – РЕЗУРЕКЦІЯ (процесія i св. Меса)
Вірменський катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська 7-13)
15 квітня. Велика Субота
10:00 – Утреня
17:00 – Літургія Надвечір’я Пасхи (освячення пасок розпочнеться близько 20:00 год., після закінчення Літургії)
16 квітня. Неділя. Воскресіння Христове
11:00 – Святкова Божественна Літургія (освячення пасок розпочнеться після закінчення Літургії).