Нові відремонтовані тролейбуси у Львові вийдуть на рейс до Великодня

Уже до Великодня відремонтовані тролейбуси курсуватимуть вулицями міста.

Вже цього року у рамках пілотного проекту оновлення трамваїв та тролейбусів ЛКП «Львівелектротранс» повністю відреставрував два тролейбуси.

Ремонтні роботи проведено за програмою пілотного проекту оновлення рухомого складу, що триває уже другий рік поспіль. Зокрема, цього року, один з відремонтованих тролейбусів (вагон № 538), отримав цілковите відновлення.

Як зазначив Ігор Роман, начальник ремонтної майстерні тролейбусного депо ЛКП «Львівелектротрас», завдяки повній модернізації у вагонах відремонтовано крісла, замінено підлоги, встановлено тоновані шиби, що відповідають сучасним стандартам, відновлено та пофарбовано поруччя, вмонтовано світлодіодні лампи для рівномірного освітлення салону, прокладено системи обігріву салону, модифіковано форму кабіни водія, а також здійснено обшивку кузова спеціальним довговічним алюмо-композитним матеріалом.

«Додатково на кожному модернізованому тролейбусі у передній, боковій та задній частині вагону розміщено електронні вказівники маршрутів». Бюджет модернізації одного тролейбуса складає близько 500 тис. грн.. Кошторис середнього ремонту становить орієнтовно 200 тис. грн.», – розповів Ігор Роман.

Зазначимо, що сьогодні на 10 тролейбусних маршрутах міста щодня курсує 52-55 тролейбусів, що є оптимальним рішенням для рівномірного сполучення з усіма районами міста. Значна частина рухомого складу уже вийшла з терміну експлуатації і для оновлення тролейбусного парку сьогодні критично необхідно щонайменше 50 тролейбусів, що дозволить забезпечити оптимальний загальноміський інтервал руху близько 6 хвилин на кожному маршруті. Загалом, за останніх два роки, за кошти міста для тролейбусного парку придбано 9 тролейбусів «Електрон» та один електробус «Е 191» вітчизняного виробництва.