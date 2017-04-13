На Львівщині шахрай ошукав селянина на 40 тисяч гривень

Зі слів 59-річного мешканця Стрийського району, він передав 59-річному львів’янину штукатурну станцію, проте грошей за неї і досі не отримав.

В Сихівський відділ поліції 12 квітня за допомогою звернувся 59-річний мешканець одного з сіл Стрийського району. Чоловік повідомив, що у червні 2008 року він передав 59-річному львів’янину штукатурну станцію «Р-13», проте грошей за неї і досі не отримав. Сума завданих збитків становить 40 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.