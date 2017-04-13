На Львівщині прикордонники зупинили пару сирійців-нелегалів із дитиною (ФОТО)

Учора в рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2017» прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону за наявною оперативною інформацією за допомогою приладу нічного бачення виявили чоловіка та жінку. Вони мали намір незаконно перетнути державний кордон України з неповнолітньою дитиною.

Вирушивши до вказаного місця здійснення правопорушення, прикордонники зупинили іноземців за 800 метрів від держкордону. Документів у затриманих не було, але, за їхніми словами, вони є громадянами Сирії та мали намір потрапити до однієї з країн Європейського Союзу. У небезпечну подорож іноземці взяли з собою дитину 2012 року народження.

Охоронці кордону доставили громадян Сирії до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин та складання адміністративних документів.