Львівське сміття виявили на Тернопільщині

На сміттєзвалищі поблизу райцентру Монастириська Тернопільської області знайшли відходи львівського походження

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області. Поліцейських про «знахідку» повідомив один з працівників сміттєзвалища. Виїхавши на місце події, правоохоронці дійсно виявили серед чужого сміття товарні чеки з крамниць Львова. Найімовірніше, відходи привезли в період від вечора 10 квітня до ранку 12 квітня, адже в інші дні на території звалища перебував охоронець.

Цей факт внесено до журналу єдиного обліку. Триває перевірка.