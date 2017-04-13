«Львівелектротранс» власними силами відновить вірші на стіні депо

ЛКП «Львівелектротранс» приносить свої вибачення перед родичами Богдана Сольчаника. Підприємство за власні кошти відновить зображення до автентичного вигляду, інформує прес-служба ЛМР.

«До нас звернулися представники з ГО «Граніт» та брат Богдана і ми пояснили, чому зникли вірші на вікнах. Маляр з ЛКП «Львівелектротранс», проводячи планові роботи по благоустрою, на власний розсуд зафарбував відлущенні та потріскані зображення. Маляр наніс нову фарбу. ЛКП «Львівелектротранс» повідомляє, що не заперечує, що на стіні знаходиться графіті. Для того, щоб вичерпати інцидент, сам маляр нанесе зображення», – розповів Іван Бондар, речник ЛКП «Лівіелектротранс».

«Сталась прикра річ. Ми пояснили ЛКП «Львівелектротранс» ситуацію, попросили, щоб вони це врегулювали документовано, відповідно до інструкцій. Ми хочемо співпрацювати з районними адміністраціями, бо завжди, коли є площина, яка замальована просто фоном, є люди, які там щось хочуть намалювати. Якщо сконтактувати з художником, дати йому фарбу, то він створить арт-об’єкт. Ми в межах свого проекту відновлювали стіни. Якщо фарба буде від міста, ми зможемо намалювати більше об’єктів. У нас вже є екскурсії по місту по графіті. Художників треба заохотити до малювання. В мене вже є прохання по адресах, де можна зробити малюнки. Питання – щоб конфліктну ситуацію вивести на компроміс. У Львові є багато художників, які будуть створювати класні речі», – розповів Андрій Мочурад з Громадського Об’єднання «Граніт».