Колектив радіо FM Галичина передав великодні дарунки для діток на сході (фото)

Традиційно Великдень об’єднує близьких і рідних

Колектив радіо FM Галичина зі Львова передав на Луганщину для дітей, які виховуються в інтернатних установах Сєверодонецька, власноруч спечені паски та великодні прикраси.

«Ми вирушили до Молодіжного центру імені Св. Івана Боско, щоб у великому дружньому колі власноруч напекти пасочок для діток Луганщини. У кожну вклали частинку своєї любові, яку хочемо передати діткам Сходу. Для нас вони вже стали такими рідними, що навіть відстань понад тисячу кілометрів не завадить нам привітати їх з Великоднем», – розповіла Ірина Тимощук, бренд-менеджер радіо FM Галичина.

Також працівники файного радіо виготовили у творчій майстерні «Сверлик» великодні декори: дерев’яних пташок, писанки, зайчиків. Почувши по радіо про цю ініціативу, учні Бродівського коледжу привезли й свої вироби та ігри для діток із прифронтової зони.

Почесну місію передачі подарунків та привітань з нагоди свята Воскресіння Христового за дорученням очільника Луганщини Юрія Гарбуза виконала його прес-секретар Людмила Долгоновська. Вона особисто передала усі дарунки до Будинку дитини та обласної школи-інтернат Сєверодонецька.

Радіо FM Галичина продовжує розширювати своє мовлення на Сході країни, окрім Луганської області файне радіо чути вже і у Донецькій. Співпраця Заходу та Сходу держави триває, і спецпроект «Великодні дарунки для діток на Схід» є яскравим підтвердженням цього.

Довідка: FM Галичина входить у трійку найкращих радіостанцій Західної України, і при цьому активно розширює територію мовлення. Радіомережа охоплює уже 22 частоти у 6 областях: Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, а з цього року ще й у Луганській та Донецькій. Радіо FM Галичина – це унікальне родинне радіо, яке незмінно пропагує українське: пісню, мову, культуру, історію, традиції. Музичний напрям файного радіо є унікальним, радіостанція першою поєднала українські етно і фолк, світові хіти та золоту колекцію української музики, а також етно музику інших країн. Цільова аудиторія – люди віком від 30 до 45 років, з вищою освітою, ведуть активний спосіб життя, користуються інтернетом, водять автомобіль та мають стабільний заробіток. Прогнозована сукупна цільова аудиторія – понад 5 млн. слухачів. FM Галичина – все файне тільки починається!

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