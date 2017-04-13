Цьогоріч 86 дітей-сиріт на Львівщині знайшли свої родини

На Львівщині 86 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування знайшли нові родини. Про це, за підсумком першого кварталу 2017 року, повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

“Серед цих дітей – 9 усиновлені, 73 дитини влаштовані під опіку/піклування громадян, – розповів Володимир Лис – 2 дитини влаштовані у діючі дитячі будинки сімейного типу”.

В області також створено 3 прийомних сім’ї, куди влаштовано 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Довідково:

Загалом у Львівській області проживає 483 631 дитина, з них 2360 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 2182 дитини виховуються у сім’ях.

Станом на 1 квітня 2017 в області функціонує 34 дитячих будинків сімейного типу в яких виховується 238 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 99 прийомних сімей в яких виховується 149 дітей зазначеної категорії.