До Великодніх свят у Львові підсилять роботу громадського транспорту, який курсує до кладовищ

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, у дні Великодніх свят у Львові підсилять роботу громадського транспорту, який курсує до міських кладовищ.

У зв’язку зі збільшенням кількості пасажирів, які прямуватимуть до міських кладовищ під час Великодніх свят, та з метою полегшення доїзду громадян до місць поховань їх родичів та близьких, в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради у роботу пасажирського транспорту внесли зміни.

Зокрема, у період з 15 до 17 квітня та з 22 до 24 квітня буде збільшено кількість автобусів на маршруті № 55, який курсує до Голосківського кладовища – до 4 одиниць.

Маршрут автобусів № 38 продовжено до Сихівського кладовища.

А також буде збільшено кількість тролейбусів № 11 (пл.Петрушевича – Сихівське кладовище) до 6 одиниць.

Усі автобуси на цих маршрутах курсуватимуть відповідно до затвердженого розкладу руху.