В Соборі св. Юра вперше за довгий час відбудуться Великодні нічні богослужіння

Львів’ян та гостей міста запрошують до Архикатедрального Собору св. Юра (площа Святого Юра, 5) на торжественні Великодні богослужіння.

Вперше за довгий період часу вони відбудуться у нічну пору. Про це повідомив капелан Львівської міської ради Павло Дроздяк.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ:

15 квітня, Велика Субота

10.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14.00 – Посвята пасок. (через кожні 30 хвилин)

16 квітня, Воскресіння Христове

22.00 (субота, 15 квітня) – Надгробне. Воскресна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія

08.00 – Архиєрейська Божественна Літургія (пряма трансляція)

11.00 – Божественна Літургія

16.00 – Воскресна Вечірня.

«Дуже приємно, що цьогоріч в Соборі св. Юра ми відновлюємо добру традицію нічних Пасхальних богослужінь. Вже цієї суботи, о 22.00 год., розпочнемо торжественну Пасхальну Утреню, після якої одразу відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія. Її очолить Преосвященний Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ. Орієнтовно все триватиме до 01:00-01:30 год. для того, щоб люди потім могли повернутись назад додому. Надзвичайно символічно розпочинати такі моління вночі, адже навіть в наших піснеспівах ми говоримо про світанок нового дня. Саме тому в нічну пору будемо торжественно славити Воскресіння Христове», – зазначає о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради, священик Архикатедрального Собору св. Юра УГКЦ.

Всіх тих, хто має можливість: і львів’ян, і гостей нашого міста, запрошують взяти участь у святковому Богослужінні. Велику Пасхальну Утреню буде супроводжувати своїм співом Митрополичий хор Собору св. Юра під керівництвом Надії Поворозник.

«Очікуємо досить глибокого і чуттєвого пережиття Пасхи Христової. Ми вирішили відновити традицію вечірніх святкових богослужінь, тому що Церква розвивається, і також розвивається й літургійне благочестя Собору. Власне в цей спосіб ми хочемо запропонувати вірним таку форму входження в Свято Пасхи», – наголошує о. Павло Дроздяк.

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