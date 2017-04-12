В Соборі св. Юра вперше за довгий час відбудуться Великодні нічні богослужіння

Вперше за довгий період часу вони відбудуться у нічну пору. Про це повідомив капелан Львівської міської ради Павло Дроздяк.

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ:

15 квітня, Велика Субота

10.00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

14.00 – Посвята пасок. (через кожні 30 хвилин)

16 квітня, Воскресіння Христове

22.00 (субота, 15 квітня) – Надгробне. Воскресна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія

08.00 – Архиєрейська Божественна Літургія (пряма трансляція)

11.00 – Божественна Літургія

16.00 – Воскресна Вечірня.

«Дуже приємно, що цьогоріч в Соборі св. Юра ми відновлюємо добру традицію нічних Пасхальних богослужінь. Вже цієї суботи, о 22.00 год., розпочнемо торжественну Пасхальну Утреню, після якої одразу відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія. Її очолить Преосвященний Владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ. Орієнтовно все триватиме до 01:00-01:30 год. для того, щоб люди потім могли повернутись назад додому. Надзвичайно символічно розпочинати такі моління вночі, адже навіть в наших піснеспівах ми говоримо про світанок нового дня. Саме тому в нічну пору будемо торжественно славити Воскресіння Христове», – зазначає о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради, священик Архикатедрального Собору св. Юра УГКЦ.

Всіх тих, хто має можливість: і львів’ян, і гостей нашого міста, запрошують взяти участь у святковому Богослужінні. Велику Пасхальну Утреню буде супроводжувати своїм співом Митрополичий хор Собору св. Юра під керівництвом Надії Поворозник.

«Очікуємо досить глибокого і чуттєвого пережиття Пасхи Христової. Ми вирішили відновити традицію вечірніх святкових богослужінь, тому що Церква розвивається, і також розвивається й літургійне благочестя Собору. Власне в цей спосіб ми хочемо запропонувати вірним таку форму входження в Свято Пасхи», – наголошує о. Павло Дроздяк.