У районі Підзамче презентували громадський простір для лекцій та кінопоказів

У понеділок в рамках воркшопу «Вуличний конструктор на Підзамчі» активісти облаштували простір біля «Фабрики повидла» у Львові (вул. Б. Хмельницького, 124).

Скористатися ним для проведення лекцій та кіноперегляду може кожен львів’янин, інформує прес-служба ЛМР.

Організатори забезпечили відвідувачів презентації насиченою програмою. Спершу лекцію про проект ревіталізації закинутої фабрики під новий культурний центр на Підзамче прочитала архітектор Катерина Ковальчук. А після лекції для аудиторії тривав кіноперегляд від компанії WIZ-ART.

Ініціатори проекту наголошують – кожен охочий може скористатися новим простором для лекцій чи перегляду фільмів. Для цього необхідно лише принести проектор.

«Вуличний конструктор на Підзамчі» – це архітектурна інтервенція у занедбаний простір, можливо, найатмосфернішого району Львова, де історія, мультикультурність, архітектура та індустріалізація – все переплелося і перешарувалося, створивши такий-собі урбан-концентрат, густий і насичений, як повидло», – розповідають про ініціативу організатори.