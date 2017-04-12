У парку «Високий Замок» висадили «Дерева миру»

Сьогодні представники департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації разом із працівники Львівської обласної державної телерадіокомпанії спільно з висадили дерева у парку «Високий Замок».

Як повідомили у департаменті екології та природних ресурсів, саджанці посадили у межах Всеукраїнської безстрокової акції «Дерево миру».

Завдання акції : привернути увагу українців до екологічних проблем, підвищити інтерес до шанобливого відношення до навколишнього природного середовища, сформувати екологічну свідомість та патріотизм, прагнення берегти природу.