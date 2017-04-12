У Львові у повному обсязі поновили опалювальний сезон

Зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря, від сьогодні, 12 квітня, буде відновлено подачу опалення до усіх споживачів теплопостачальних підприємств Львова.

Як повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, зважаючи на похолодання, підготовлено розпорядження міського голови, відповідно до якого, від сьогодні, 12 квітня, буде відновлено опалювальний сезон у Львові, інформує прес-служба ЛМР .

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови, від 31 березня у Львові було призупинено опалювальний сезон до усіх споживачів теплопостачальних підприємств. У той же час, відповідно до розпорядження, опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури здійснювалося на підставі звернень керівників закладів. Далі 7 квітня, у зв’язку з похолоданням, подачу опалення було відновлено, та вже 10 квітня теплопостачання знову було призупинено.