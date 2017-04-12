У Львові у повному обсязі поновили опалювальний сезон

Як повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, зважаючи на похолодання, підготовлено розпорядження міського голови, відповідно до якого, від сьогодні, 12 квітня, буде відновлено опалювальний сезон у Львові, інформує прес-служба ЛМР .

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови, від 31 березня у Львові було призупинено опалювальний сезон до усіх споживачів теплопостачальних підприємств. У той же час, відповідно до розпорядження, опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури здійснювалося на підставі звернень керівників закладів. Далі 7 квітня, у зв’язку з похолоданням, подачу опалення було відновлено, та вже 10 квітня теплопостачання знову було призупинено.