У Львові працівниця банку привласнила більше ніж півмільйона гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської прокуратури №1 розкрили схему, яку керівник відділення одного із банків використовувала для розкрадання коштів.

Встановлено, що зловмисниця, зловживаючи службовим становищем, протягом лютого-вересня минулого року вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи. Від імені дев’яти клієнтів банку вона склала та підписала фіктивні заяви про дострокове розірвання депозитних договорів і, на підставі цих «документів», привласнила кошти громадян на загальну суму 570 тисяч гривень.

Далі, використовуючи особисті рахунки своїх знайомих та їх платіжні картки, жінка знімала гроші через банкомати, а отриману готівку використовувала на власні потреби.

Зараз правоохоронці проводять заходи для відшкодування завданих збитків, встановлюють інші факти легалізації зловмисницею грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.