На Рівненщині поліція почала слідство за фактом вивантаження львівського сміття

У Дубно Рівненської області поліція розпочала досудове слідство за фактом забруднення земель львівським сміттям, повідомили у прес-службі відомства у середу, 12 квітня.

Зазначається, що слідство ведеться за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що у вівторок, 11 квітня, силовики застали на «гарячому» водія, який вивантажував побутові відходи на сміттєзвалищі райцентру Дубно.

Як встановили поліцейські, 26-річний водій працює у підприємця, який уклав договір на вивіз твердих побутових відходів вантажними автомобілями із львівською фірмою.

Повідомляється, що за товарно-транспортною накладною 45 метрів кубічних сміття мало бути доставлене комунальному підприємству в місто Дніпро. Однак, як пояснив керманич вантажівки, в авто виникли технічні несправності з коробкою передач, тому він вирішив заїхати на станцію технічного обслуговування, за якою розміщується сміттєзвалище, де і позбувся вантажу.

За інформацією, відповідно до санкції статті особам, причетним до забруднення або псування земель відходами, внаслідок порушення спеціальних правил, загрожує штраф до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.