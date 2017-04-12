На перехресті вул. Личаківська – Мечникова тривають роботи з капітального ремонту дороги

Триває капітальний ремонт вул. Личаківської, який розпочався з 25 березня.

Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Триватимуть роботи 8 місяців. Орієнтовна вартість робіт 6 млн євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі і, найголовніше – ремонт усіх комунікацій, зокрема колектора, інформує прес-служба ЛМР.

Як повідомив Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор», розпочавши капітальний ремонт вул. Личаківської, відбувалася корекція певних проектних рішень з огляду на нещодавній ремонт вул. Мечникова.

«Як пам’ятаєте, на вул. Мечникова будувався колектор. Зараз ми маємо побудувати новий колектор на вул. Личаківська і під’єднати його до того, що на вул. Мечникова. Для цього було передбачено будівництво двох камер. Зараз ми це спрощуємо. Зробили розрахунки, обговорили це з інженерами, підрядником, що краще буде збудувати лише одну камеру. Усі нас підтримали в цьому. Отож, маємо певні проектні корективи, що оптимізують витрати, а якість і ефект залишиться хорошим.

Зараз приступаємо до більш активної роботи. В роботі задіяні близько 50 осіб, разом з технікою. Після закінчення робіт з будівництва трамвайної колії до Санта-Барбари, буде більше працівників компанії «Онур» залучено до роботи тут.

Це перший етап робіт. Нам важливо швидко їх закінчити і відновити роботу трамвай №7 і №2 на вул. Мечникова», – розповів Олег Береза.

Як наголосив Віктор Онищук, інженер підрядної компанії «Онур», на перехресті вул. Личаківської – Мечникова розпочалися роботи з облаштування інженерних мереж, зокрема відбувається перекладка колектора, який знаходиться на глибині 7 м. Має бути поміняно 800 м колектора. Вже встановлено бурильну установку. Роботи проводитимуться з дотриманням усіх правил безпеки.