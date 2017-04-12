На Львівщині зловмисники обікрали працівників шахти

Як встановили правоохоронці, двоє червоноградців, віком 35 та 32 роки, викрали з роздягальні шахти три мобільні телефони.

В Сокальське відділення поліції 11 квітня поступило повідомлення від диспетчера однієї із місцевих шахт. Чоловік повідомив, що із роздягальні шахти було викрадено три мобільні телефони «Нокіа», які належать працівникам шахти. Загальна сума завданих збитків становить майже шість тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє мешканців Червонограда, віком 35 та 32 роки.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.