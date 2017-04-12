На Львівщині за рік побудують німецький завод сухих будівельних сумішей

У середу, 12 квітня, відбулось підписання протоколу про наміри між Львівською обласною державною адміністрацією та компанією Фіксіт ТМ Холдинг щодо будівництва заводу сухих будівельних сумішей у Львівській області.

Як зазначив регіональний менеджер з питань Східної Європи компанії Міхаель Краус – Львівщина інвестиційно привабливий регіон, тому вирішили споруджувати новий завод сам тут. Ділянку представники компанії обиратимуть з декількох ділянок в різних районах області, інформує прес-служба ЛОДА.

«Ми хочемо із нашого боку запропонувати Львівському регіону можливості для росту і розвитку. Якщо нам усе вдасться як ми запланували то за 15 місяців ми плануємо відкрити підприємство, щонайпізніше влітку наступного року ми плануємо запустити повний цикл виробництва» – додав Міхаель Краус.

Заплановано, що працюватиме завод у 4 зміни і працевлаштують тут 60-70 працівників. А до цього їх навчатимуть на інших заводах компанії за кордоном в Австрії та Швейцарії.

«Для нас важливо, що великий європейський виробник, який працює в 19 країнах світу і має більше 60-ти підприємств вирішив будувати новий завод саме на території Львівщини» – підкреслив голова Львівської ЛОДА Олег Синютка під час підписання протоколу про намір будівництва заводу.