Львівська міська рада виставила на продаж з аукціону сім приміщень

Зокрема, приміщення на С.Бандери, 2, П.Грабовського, 6-а, Городоцька, 45, Шептицьких, 22, Є.Поповича, 5, Генерала Т.Чупринки, 58-а, Т.Шевченка, 150. Аукціон відбудеться 19 травня.

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 12 травня. Охочих закликають до купівлі привабливих об’єктів.

Зокрема, на аукціон виставлено такі об’єкти:

Адреса об’єкта приватизації (вул.) Поверхо-вість Площа, (кв. м) Початкова ціна продажу з ПДВ (грн.) Гарантійний внесок (10% від початкової вартості продажу), грн. без ПДВ Балансоутримувач С.Бандери, 2 цокольний поверх 121,10 1 743 300,0 174 330,00 ЛКП «Цитадель-Центр» П.Грабовського, 6-а цокольний поверх 25,40 234 600,0 23 460,00 Городоцька, 45 підвал 89,70 488 760,0 48 876,00 ЛМКП «Айсберг» Шептицьких, 22 підвал 23,10 151 920,0 15 192,00 Є.Поповича, 5 напівпідвал 85,50 1 024 440,0 102 444,00 ЛКП «Княже місто» Генерала Т.Чупринки, 58-а 1-й, цокольний поверхи 143,8 1 901400,0 190 140,00 ЛКП «Затишне» Т.Шевченка, 150 1-й поверх 43,20 684 000,0 68 400,00 ЛКП «Янів-405»

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 12 травня.

Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 18 травня до 16.00 включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ», тел. (032 ) 244 30 91; 244 30 92.

Перелік документів: http://mayno.lviv.ua/files/imce/perelik_dokumentiv_5.pdf та умови продажу: http://mayno.lviv.ua/files/imce/umovy_prodazhu_6.pdf

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032) 297 55 18, (032) 235 50 26, з 10.00 год. до 17.00 год.

Аукціон відбудеться 19 травня за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників аукціону проводитиметься з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).