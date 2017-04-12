Львівська міська рада виставила на продаж з аукціону сім приміщень

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж з аукціону сім приміщень.

Зокрема, приміщення на С.Бандери, 2, П.Грабовського, 6-а, Городоцька, 45, Шептицьких, 22, Є.Поповича, 5, Генерала Т.Чупринки, 58-а, Т.Шевченка, 150. Аукціон відбудеться 19 травня.

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 12 травня.  Охочих закликають до купівлі привабливих об’єктів.

Зокрема, на аукціон виставлено такі об’єкти:

Адреса об’єкта приватизації (вул.)

Поверхо-вість

Площа, (кв. м)

Початкова ціна продажу з ПДВ (грн.)

Гарантійний внесок (10% від початкової вартості продажу), грн. без ПДВ

Балансоутримувач

С.Бандери, 2

цокольний поверх

121,10

1 743 300,0

174 330,00

ЛКП «Цитадель-Центр»

П.Грабовського,    6-а

цокольний поверх

25,40

234 600,0

23 460,00

Городоцька, 45

підвал

89,70

488 760,0

48 876,00

ЛМКП «Айсберг»

Шептицьких, 22

підвал

23,10

151 920,0

15 192,00

Є.Поповича, 5

напівпідвал

85,50

1 024 440,0

102 444,00

ЛКП «Княже місто»

Генерала Т.Чупринки, 58-а

1-й, цокольний поверхи

143,8

1 901400,0

190 140,00

ЛКП «Затишне»

Т.Шевченка, 150

1-й поверх

43,20

684 000,0

68 400,00

ЛКП «Янів-405»

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні –  12 травня.

Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 18 травня до 16.00 включно укласти договір про участь в аукціоні  з ПП «Фірма СОМГІЗ», тел. (032 ) 244 30 91; 244 30 92.

Перелік документів: http://mayno.lviv.ua/files/imce/perelik_dokumentiv_5.pdf  та умови продажу:  http://mayno.lviv.ua/files/imce/umovy_prodazhu_6.pdf

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032) 297 55 18,  (032) 235 50 26, з 10.00 год. до 17.00  год.

Аукціон відбудеться 19 травня за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників аукціону  проводитиметься з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).