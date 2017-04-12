Львівська міська рада виставила на продаж з аукціону сім приміщень

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж з аукціону сім приміщень.
Зокрема, приміщення на С.Бандери, 2, П.Грабовського, 6-а, Городоцька, 45, Шептицьких, 22, Є.Поповича, 5, Генерала Т.Чупринки, 58-а, Т.Шевченка, 150. Аукціон відбудеться 19 травня.
Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 12 травня. Охочих закликають до купівлі привабливих об’єктів.
Зокрема, на аукціон виставлено такі об’єкти:
|
Адреса об’єкта приватизації (вул.)
|
Поверхо-вість
|
Площа, (кв. м)
|
Початкова ціна продажу з ПДВ (грн.)
|
Гарантійний внесок (10% від початкової вартості продажу), грн. без ПДВ
|
Балансоутримувач
|
С.Бандери, 2
|
цокольний поверх
|
121,10
|
1 743 300,0
|
174 330,00
|
ЛКП «Цитадель-Центр»
|
П.Грабовського, 6-а
|
цокольний поверх
|
25,40
|
234 600,0
|
23 460,00
|
Городоцька, 45
|
підвал
|
89,70
|
488 760,0
|
48 876,00
|
ЛМКП «Айсберг»
|
Шептицьких, 22
|
підвал
|
23,10
|
151 920,0
|
15 192,00
|
Є.Поповича, 5
|
напівпідвал
|
85,50
|
1 024 440,0
|
102 444,00
|
ЛКП «Княже місто»
|
Генерала Т.Чупринки, 58-а
|
1-й, цокольний поверхи
|
143,8
|
1 901400,0
|
190 140,00
|
ЛКП «Затишне»
|
Т.Шевченка, 150
|
1-й поверх
|
43,20
|
684 000,0
|
68 400,00
|
ЛКП «Янів-405»
Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 12 травня.
Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 18 травня до 16.00 включно укласти договір про участь в аукціоні з ПП «Фірма СОМГІЗ», тел. (032 ) 244 30 91; 244 30 92.
Перелік документів: http://mayno.lviv.ua/files/imce/perelik_dokumentiv_5.pdf та умови продажу: http://mayno.lviv.ua/files/imce/umovy_prodazhu_6.pdf
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: (032) 297 55 18, (032) 235 50 26, з 10.00 год. до 17.00 год.
Аукціон відбудеться 19 травня за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників аукціону проводитиметься з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).