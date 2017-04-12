Львів’ян застерігають: з початку року чадним газом отруїлись уже 45 осіб, з них 12 дітей

Трагічним є те, що з 24 випадків отруєнь 23 випадки – через провину власника приміщення: недбале ставлення до газових приладів, неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки.

Зокрема, у Галицькому районі міста від початку року зафіксовано 9 випадків отруєнь, постраждало 15 осіб, 3 з яких діти; у Шевченківському – 3 випадки, постраждало 4 осіб, 1 з яких дитина; у Личаківському – 3 випадки, постраждало 9 осіб, 2 з яких діти; у Залізничному – 3 випадки, постраждало 5 осіб; у Сихівському – 3 випадки, постраждало 6 осіб, 3 з яких діти; у Франківському – 2 випадки, постраждало 6 осіб, 3 з яких діти.

«У свята і вихідні дні наші мами, бабусі, взявши дитину на кухню, починають готувати. Важливо пам’ятати, що діти значно чутливіші – концентрація 5 % карбоксу для дитини є смертельно небезпечною, тоді як для дорослої людини – до 20% (до прикладу – викурена цигарка становить 8% карбоксу). Тому готуючись до свят, слід особливо бути уважними і забезпечити надходження повітря у приміщення. Там, де встановлені газові прилади, постійно має бути приток свіжого повітря, який забезпечить нормальне горіння. Газ абсолютно безпечний, якщо ним уміло користуватися», – зазначив Віктор Іваніцький, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Отож, перед запалюванням газового приладу слід привідкрити вікно чи кватирку і перевірити, чи провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі, є відкритий і допускає повітря у приміщення. Опісля – перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і в жодному разі не вмикати електричний вентилятор, який встановлений у витяжках. Лише після цього запалювати газовий прилад. Якщо немає тяги – слід викликати службу 104.

Пам’ятайте, що для безпечного використання газу і повного його згорання необхідно забезпечити інтенсивне надходження повітря. Ось чому дуже важливо в зимовий час не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади.

Не користуйтеся газовою плитою для обігріву приміщення – при тривалій роботі газової плити повітря забруднюється шкідливими продуктами згорання газу, зокрема чадним газом, який не має кольору, запаху, але він дуже отруйний у будь-якій концентрації. Підіймаючись догори, чадний газ довгий час знаходиться у приміщенні. При вмісті 1% його у повітрі, смерть усього живого настає через хвилину.

Звертайте особливу увагу на небезпеку користування газовими приладами з відводом продуктів згорання газу в димарі, особливо у дні, коли посилюються пориви вітру та трапляються перепади тиску в повітрі. При користуванні цими газовими приладами необхідно стежити за наявністю тяги в димарях і самих приладах (котлах, печах, колонках), як перед вмиканням, так і під час їх роботи. Не допускайте обмерзання димаря. Не залишайте без нагляду увімкнені газові прилади навіть на короткий час!

При загасанні опалювального приладу (котла) необхідно перекрити крани на приладі та ретельно провітрити приміщення, після чого провести повторне розпалювання котла.

Під час усіх нещасних випадків, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

Шановні мешканці! Дбайте про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки і належного користування газовими приладами.