Личаківську обіцяють відремонтувати до кінця року

Триває капітальний ремонт вул. Личаківської, який розпочався з 25 березня. Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур».

Триватимуть роботи 8 місяців. Орієнтовна вартість робіт 6 млн євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі і, найголовніше – ремонт усіх комунікацій, зокрема, і колектора. Сьогодні виконання робіт оглянув міський голова Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба ЛМР.

«Дуже довго львів`яни чекали, коли буде проведено ремонт вул. Мечникова, тому що вона була одною з найскладніших ділянок, власне, від входу на Личаківське кладовище і до вул. Личаківської. Ми завершили ці роботи, але сьогодні ще одна складна частина – це колектор, його переключення, з`єднання вул. Мечникова і вул. Личаківської і, звичайно, робота від вул. Личаківської до вул. Пасічної. Колектор у аварійному стані. Декілька разів ми мали критичні ситуації, коли полотно під трамваєм просто провалювалось, тому добре, що у цьому році ми знайшли можливість почати ці роботи. Роботи виконуються у декілька етапів. Перший етап – це зробити якомога скоріше проїзд з вул. Личаківської до вул. Мечникова. Ми поставили собі мету: орієнтовно до 12 червня цей проїзд зробити. Наступна частина робіт – це вже від вул. Мечникова до вул. Пасічної. Це і трамвайне полотно, і колектор, й інженерія, всі мережі і, звичайно, сама дорога. Усе має триматися купи, має бути зроблено достатньо якісно, роботи повинні тривати до кінця цього року.

Щоб зробити з‘єднання, нам потрібно 2 місяці, тому що колектор у дуже складному стані і тут має бути дуже складне переключення. Зараз є дебати між проектантами й інженерами, коли робили оду частину вул. Мечникова, проект був один, коли почали самі роботи, то виявилось, що ситуація набагато складніша. Тут внизу є скельні породи і власне колектор вони прокладали вже через скалу. Це збільшило і вартість, і час роботи.

Це все треба було робити ще дуже давно, адже ремонті роботи тут проводились ще за радянських часів. Але не було грошей, можливостей. Вартість орієнтовна 6 млн євро – це ми робимо за підтримки Європейського банку. Дякуючи їм, ми маємо і належну якість робіт, і належний контроль. Французька компанія здійснює повністю технічний нагляд за виконанням усіх робіт. Звичайно, ми добавляємо ще і саме дорожнє полотно, тому що зробити нову трамвайну колію легко, але поміняти всі мережі – складніше. Потрібно, щоб ми до цієї ділянки наступних років 50 не поверталися.

Також у планах є ремонт вул. Некрасова. Взагалі кожних 10 років потрібно перекатувати асфальт. Не можна зробити раз дорогу і забути про її існування. Навантаження є дуже велике, тому робота є завжди.

Для мене дуже важливо, щоб студенти, люди, які тут живуть, мали альтернативні можливості добирання, тому власне цю частину з вул. Мечникова до вул. Личаківської треба зробити якомога скоріше.

Ми зараз опрацьовуємо можливість додаткових автобусів, ситуація покращиться, якщо ми дійсно зробимо це з`єднання вул. Мечникова і вул Личаківської. Тому зараз заблокована і одна дорога, й інша. Я думаю, що додаткові автобуси будемо давати», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Відтак, на вул. Личаківській буде проведена повна капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі, і найголовніше – це виконати ремонт усіх комунікацій.

Ремонт вул. Личаківської здійснюється у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті Личаківської з Мечникова, щоб пустити трамвай № 7. Другий етап – роботи на ділянці до вул. Б.Котика. І третій етап – від вул. Б.Коти до вул. Пасічної.

Термін будівництва – 8 місяців. Тут головне питання не так дорожнього покриття, як комунікацій. Зокрема, складність з колектором, який торік кілька разів провалювався.

Вартість робіт вул. Личаківської складає приблизно 6 млн. євро.

На час закриття вул. Личаківської громадський транспорту здійснює об’їзд по вул. Некрасова у два боку і приватний транспорт по вул. Репіна – вул. Сагайдачного – вул. Круп’ярська теж у два боку.

Як повідомив Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор», на перехресті вул. Личаківська-Мечникова вже демонтовано дорожнє покриття, трамвайну колії та приступають до будівництва нових комунікацій.