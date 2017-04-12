Для учасників зовнішнього незалежного оцінювання створили мобільний додаток “Моє ЗНО”

Український центр оцінювання якості освіти спільно з компанією Infopulse та BIONIC University створив та запустив мобільний додаток “Моє ЗНО”.

Відтепер учасники зовнішнього незалежного оцінювання можуть отримувати інформацію про проведення ЗНО на власний мобільний пристрій.

Про це інформує департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Серед основних функцій додатку – інформування про місце та час проведення тестувань з обраних предметів, нагадування про наближення тестування, повідомлення про новини та зміни в проведенні ЗНО, повідомлення про наявність і відображення результатів тестування тощо.

Доступ до функцій мобільного додатку можливий після введення номеру та пін-коду сертифіката учасника ЗНО. Додаток можна завантажити за посиланням.