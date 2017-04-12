Cтартувала акція “Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині!”

У Львівській області стартувала акція “Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині!”.

У її межах у супермаркетах області продукцію місцевих виробників промаркуть брендовим логотипом.

Як інформують у департаменті економічної політики Львівської ОДА, акція має на меті розвиток місцевих товаровиробників та збільшення обсягів їх роздрібного товарообороту.

“У межах акції промаркують місця продажу продукції місцевих виробників: на прилавках, торгових полицях розмістять спеціальний логотип. Це дасть можливість виокремити нашого виробника серед інших і таким чином надати йому певну маркетингову перевагу”, – розповів директор департаменту Роман Филипів.

Продукцію з логотипом можна буде знайти у таких супермаркетах як “Рукавичка”, “Арсен”, “Вопак”, “Близенько” та “Свій маркет”.