Завтра у Львові очікується ожеледиця, слабкий туман

Львівський гідрометцентр попереджає, що завтра, 12 квітня, у Львові вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця, слабкий туман.

Без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-західний вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°, вдень 9 – 14° тепла.

У четвер, 13 квітня, прогнозується часом дощ, вітер південно-західний, західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

В п’ятницю, 14 квітня, синоптики прогнозують вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні грунту та подекуди в повітрі заморозки 0 – 3°, вдень 5 – 10° тепла.