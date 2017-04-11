Ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань виплатять разову грошову допомогу

За інформацією департаменту соціального захисту населення щорічну разову грошову допомогу для ветеранів війна жертв нацистських переслідувань виплатять до 5 травня.

Відтак, щорічна разова грошова допомога виплачується у таких розмірах:

інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаними інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 500 гривень;

II групи – 3 100 гривень;

III групи – 2 700 гривень;

учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1 200 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 500 гривень;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 600 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.

Департамент соціального захисту населення просить учасників бойових дій, які звільнені в запас, подати заяву до районного військкомату про виплату допомоги (форма заяви є у військкоматі), посвідчення учасника бойових дій, реквізити банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти до 30 квітня.