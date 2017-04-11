До Великодня сироти навчаться випікати, малювати та оформляти писанки

А уже в четвер до сиріт направляться Великодні кошики, щоб діти могли посвятити їх у церкві. Долучитись до акції можна до 12 квітня, інформує прес-служба ЛМР.

З початку березня у Львові, Рівному, Житомирі, Білій Церкві та Івано-Франківську триває благодійний проект «Наповни великодній кошик». Головна мета – зібрати продукти для вихованців інтернатів та допомогти їм також відчути радість Великодня.

«До 12 квітня львів’яни можуть приносити продукти за адресами вул. С. Бандери, 5а та вул. Городоцька, 357. Якщо ж немає фізичної можливості долучитись, можна надіслати кошти на рахунок: Р/р 26009053704490 в ПАТ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 39687074, МФО 325321. Ми придбаємо усе необхідне, а також надамо звіт про витрачені кошти», – розповіла організатор проекту Ліліана Бутрій.

В рамках акції «Наповни великодній кошик» активісти ГО «Свербивус» проведуть тематичні майстер-класи для дітей.

У вівторок, 11 квітня, відбудеться майстер-клас із писанкарства у Львівському центрі опіки над дітьми (вул. Жовківська, 26а). Початок о 15:00 год.

У середу, 12 квітня, дружина військового, що повернувся із зони АТО, навчить 5-класників школи-інтернату № 1 (вул. Братів Остроградських, 1) виготовляти святкові листівки. Початок о 15:00 год.

У четвер, 13 квітня, активісти ГО «Свербивус» поїдуть в гості до дітей в сиротинець «Добре серце» (с. Новий Милятин), щоб провести майстер-клас із випікання пряників та розмальовування писанок.

А ввечері, 13 квітня, активісти ГО «Свербивус» спільно з ГО «Граніт» проведуть майстер-клас із писанкарства для усіх бажаючих. Початок о 18.00 год за адресою вул. С.Бандери, 5а.

Детальніше про перебіг акції можна дізнатись на сайті sverbyvus.org.ua або ж за тел. 050-317-45-35.

Довідка

Акцію «Наповни великодній кошик» започаткували 2015 року. Тоді вона мала великий успіх, і координаторам вдалося зібрати продукти відразу для декількох сиротинців. Минулого року до проекту долучилися ще два міста: Івано-Франківськ та Рівне. А вже цього року приєдналися небайдужі громадяни Житомира і Білої Церкви. Адреси, куди можна приносити продукти в інших містах, а також орієнтовний перелік цих продуктів, шукайте на офіційному сайті «Свербивусу».