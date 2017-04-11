В Жовківському районі в колодязі виявили тіло жінки

Попередня причина смерті – тілесні ушкодження, отримані під час падіння.

В Жовківське відділення поліції 10 квітня звернувся 45-річний житель райцентру. Він повідомив, що на території господарства виявив у колодязі тіло своєї 76-річної матері.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка впала у колодязь, коли набирала воду. Отримані травми спричинили смерть потерпілої на місці пригоди.

Тіло пенсіонерки скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), інформує відділ комунікації поліції Львівської області.