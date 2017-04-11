В Червонограді водій скоїв ДТП і залишив авто на місці події

Поліцейські встановили, що наїзд на огорожу міг вчинити 56-річний мешканець одного з сіл Сокальського району.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 квітня близько шостої ранку на вулиці Степана Бандери у місті Червоноград.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода» здійснив наїзд на огорожу церкви.

На місці події правоохоронці виявили лише пасажира транспортного засобу, 33-річного місцевого мешканця, якого каретою швидкої допомоги було доставлено в центральну міську лікарню.

Поліцейські встановили, за кермом «Шкоди» міг бути 56-річний мешканець одного з сіл Сокальського району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Встановлюються обставини ДТП, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.