У травні у Львові відбудеться фестиваль класичної гітари

«Учасники фестивалю, незважаючи на досить юний вік (від 17 до 20 років), вже зробили свій професійний вибір у житті, мають численні здобутки. Усі вони є неодноразовими лауреатами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, постійно концертують. А крім того, студенти-музиканти активно залучились в організаційний процес. Несподівано до ідеї проведення низки гітарних речиталів виявили бажання долучитися їхні однолітки з різних куточків України. Таким чином Guitar Vik переріс у Всеураїнський фестиваль.

Guitar Vik – міст єднання і платформа для живого мистецького спілкування та обміну професійними здобутками молоді з усієї України. У ситуації, що склалась подібне культурне єднання Сходу і Заходу України, Ужгорода та Луганська, Тернополя та Сєверодонецька, Умані та Львова – надзвичайно важливе»,- розповідають організатори.

Впродовж тижня Guitar Vik запрошує львів’ян та гостей міста на дев’ять музичних вечорів у різних мистецьких локаціях Львова, серед яких: Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки (вул. Городоцька, 36), Будинок Вчених (вул. Листопадового Чину, 6), Порохова вежа (вул. Підвальна, 4), театр «Слово і Голос» (вул. Городоцька, 38), Музей етнографії та художнього промислу (пр. Свободи, 15), Львівська обласна філармонія (вул. Чайковського, 7). А поціновувачів джазу запрошують до мистецького центру «Дзига» (вул. Вірменська, 35).

«Guitar Vik – це ще й данина пам’яті прекрасній людині. Талановитий педагог, гітаристка, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів ЛНМА ім. Лисенка – Сидоренко Вікторія Леонідівна (09.06.1963-01.05.2014 рр.). Надзвичайно вагомим є її внесок у розвиток професійного виконавства на класичній гітарі»,- додали організатори Петро Брюхін та Юрій Присяжний.

Концерти фестивалю «Guitar Vik»

1 травня

18.00 Урочисте відкриття фестивалю.

18.30 Концерт лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Азарія Чадай-Фесика (м.Умань) Велика сцена театру ім. Лесі Українки вул. Городоцька 36.

2 травня

16.00 Концерт лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Віктора Целуйка (м. Львів) «Полум’я в серці» Будинок вчених вул. Листопадового Чину 6.

18.00 Концерт лауреата всеукраїнських конкурсів Дениса Рибальченка (м. Сєвєроденецьк) “Мандрівник у часі” Порохова вежа, вул. Підвальна 4.

3 травня

17.30 Концерт лауреата всеукраїнських конкурсів Юрія Присяжного (м. Тернопіль) «В очікуванні новин» Камерна сцена Львівської обласної філармонії вул. Чайковського 7.

19.00 Концерт лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Юрія Строгуша (м. Львів) «20» Камерна сцена Львівської обласної філармонії вул. Чайковського 7.

4 травня

19.00 Концерт лауреата всеукраїнських конкурсів Артема Позднякова (м. Луганськ — м. Львів) «Сторінки літопису» сцена театру «Слово і голос» вул. Городоцька 38.

5 травня

16.00 Концерт лауреата всеукраїнських конкурсів Христини Мартинюк (м. Львів) за участі Юлії Янчин (сопілка, блок-флейта) «У світлі епох» Актова зала музею етнографії, проспект Свободи, 15.

19.00 Концерт «Джаз в Дзизі» Гурт Manouche, Lviv Hammond Trio, Тріо братів Гладюків Мистецький центр “Дзига” вул. Вірменська 35.

6 травня

13.00 Закриття фестивалю. Концерт Ярослава Бреславського (М.Ужгород — м. Донецьк). Велика сцена ЛМК ім. С. П. Людкевича площа Шашкевича 5.