У Львові вшановують жертв трагедій у Катині

Низка заходів щодо вшанування пам’яті жертв 77-х роковин Катинських розстрілів та 7-ї річниці Смоленської авіакатастрофи відбудеться сьогодні у Львові

Про це повідомляє сайт «Тюрма на Лонцького».

У латинській Катедрі на пл. Катедральній, 1 отець Олександр Кусий відправить месу. Початок заходу – о 17.30.

Вечір пам’яті жертв двох трагедій відбудеться о 19.00 у Національному музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького», що по вул. С. Бандери. Програма передбачає зустріч з рідними і співробітниками загиблих під Смоленськом, перегляд фільму «Спи, хоробрий…» режисера Рафала Геремека, а також презентація книг про Катинь.

Організовують заходи неурядова ініціатива «Клуб полонофілів» та громадська організація «Студія медіа-проектів «Вартові демократії».

Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національно фонду на підтримку демократії NED