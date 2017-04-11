У Львові відкрили осередок для осіб з особливими потребами

У Львові на вул. Дністерській, 12 запрацював новий осередок для осіб з особливими потребами, віком від 35 років.

Метою такого осередку є забезпечення для таких людей можливості вести активний спосіб життя у супроводі фахівців після завершення соціально-реабілітаційних програм в центрі «Джерело». Однак сюди може звернутися і особа з інвалідністю, яка не перебувала в центрі, і потребує такої реабілітації. Наступний схожий осередок планують відкрити у Львові цьогоріч на вул. Кирилівській, інформує прес-служба ЛМР.

Ініціативу реалізовано у співпраці управління соціального захисту Львівської міської ради, Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу Львівський міський центр реабілітації «Джерело» та Благодійної установи Навчально-реабілітаційний центр «Джерело».

«Розуміючи важливість створення програм для соціалізації та якісного, гідного життя осіб з особливими потребами у місті Львові, для нас велика радість говорити про відкриття першого міського осередку. Ці родини і їхні дорослі діти, які потребують догляду щодня, мають майбутнє, і це головне. З міського бюджету виділено кошти на діяльність цього осередку.

Плануємо ще у цьому році відкрити наступний такий осередок на вул. Кирилівській. Для ремонтних робіт, щоб облаштувати такий Центр, в цьому році передбачено 400 тис. грн. Окрім того, ще плануємо на Донецькій організовувати теж такий центр, і він буде спільно використовуватися із територіальним центром обслуговування осіб похилого віку. Також, щоб була змога таких осіб довозити до таких осередків, передбачено 2,5 млн для придбання спеціального автобуса», – розповіла начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Демкович.

За її словами, у Центрі «Джерело» послуги отримують 45 осіб, віком від 18 до 35 років, тому є велика потреба розвантаження Центру, щоб можна було створити більше груп для дітей-візочників, віком від 4 до 10 років. Власне тому і планують зробити такі осередки в різних мікрорайонах Львова.

На денних програмах осередку (перебування через день з 9.00 до 15.00 год.) соціальні послуги отримуватимуть семеро людей з фізичними та інтелектуальними особливостями розвитку. Поки перебуває п’ятеро осіб з важкою неповносправністю. До обслуговування осіб з інвалідністю залучені інструктор з трудової реабілітації та двоє соціальних робітників. Медичний, психологічний та реабілітаційний супровід здійснюють працівники Центру «Джерело». На цій програмі особи перебувають через день з 9.00 ранку до 15.00 год., проте у майбутньому планують, щоб особи залишались і на нічне перебування у такому осередку.

«Тут надаються зорганізовані послуги трудової реабілітації, зокрема виготовлення ювелірної продукції, безпосередньо малювання картин і виготовлення різних виробів, також це соціально-побутова адаптація, зокрема адаптація щодо самообслуговування: є кухонне приміщення, в якому особи долучаються до приготування їжі, хто як може», – зауважує директор центру «Джерело» Зореслава Люльчак.

Осередок працює у відремонтованих приміщеннях громадської організації «Дім самостійного життя» на вул. Дністерській, 12. Довезення підопічних до осередку забезпечується мікроавтобусами Центру «Джерело».

Це перший відкритий осередок, який буде фінансуватись за кошти міського бюджету, і він є початковим кроком на шляху створення у Львові мережі схожих закладів денних програм для молоді з особливими потребами, віком 18-45 років.

Довідка

Утворення комунальної реабілітаційної установи змішаного типу Львівський міський центр реабілітації «Джерело» стало початком спільної роботи у сфері реабілітації людей з неповносправністю, адже Центр створено на базі тоді вже діючої (заснованої у 1993 році) Благодійної установи Навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Такий крок дозволив поєднати залучені міські бюджетні кошти на діяльність інноваційної в соціальних рішеннях Установи, в якій діти з особливими потребами отримують соціально-реабілітаційні послуги, оскільки до 2008 року, коли Центр працював винятково як неурядова організація, кошти з бюджету міста на її діяльність не виділялись.

У 2017 році на діяльність ЛМЦР «Джерело» передбачено кошти в загальному фонді бюджету міста в сумі 8,07 млн. грн., а також в бюджеті розвитку 2,52 млн. грн. – на придбання і переобладнання автомобіля для потреб осіб з особливими потребами.

Сьогодні на програмах Центру «Джерело» перебуває понад 250 дітей та молодих людей. Програми фінансуються з міського бюджету міста Львова і благодійні пожертви.