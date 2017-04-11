У Франківському районі за місяць висадять 218 дерев та 79 кущів

Від завтра і до початку травня Франківська районна державна адміністрація висадить дерева та кущі по різних громадських просторах району.
У Франківському районі з’являться Слива Пісарді, Спірея японська, Клен сріблястий та інші.
Як повідомив голова Франківської районної державної адміністрації Тарас Гнида, засадити рослинами планують такі ділянки:
- вул. Наукова – 135 дерев (Слива Пісарді);
- вул. Генерала Чупринки, 85 – 35 дерев (Туя західна);
- вул. І. Боберського – 30 дерев (Клен сріблястий);
- перетин вул. Тролейбусної та вул. В. Великого – 87 дерев (Спірея японська, Магнолія суланджа, Клен сріблястий) та кущі;
- вул. І. Пулюя.
Решта ділянок, види та кількість насаджень дерев ще уточнюються.