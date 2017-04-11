У Дрогобичі пес покусав шестирічну дівчинку

З діагнозом «кусана рана верхньої губи» дитина була госпіталізована у місцеву лікарню, за фактом проводиться перевірка, правоохоронці встановлюють власника собаки.

Сьогодні, 11 квітня, у Дрогобицький відділ поліції звернулись батьки шестирічної дівчинки – мешканці Дрогобича, котрі повідомили, що їх доньку покусав пес і дитина з діагнозом «кусана рана верхньої губи» була госпіталізована у місцеву лікарню.

Як встановили правоохоронці, 10 квітня близько 13.30 дівчинка бавилась на спільному подвір’ї біля будинку та їла хліб. Пес був прив’язаний неподалік. У якийсь момент дитина підійшла до собаки та поділилась з ним хлібом. Пес з’їв хліб, після чого зірвався з шнура та накинувся на дівчинку.

Працівники Дрогобицького відділу поліції, зокрема працівники сектору ювенальної превенції, а також працівники інших служб проводять перевірку за цим фактом. Собака, який накинувся на дитину, ізольований, його обстежують працівники лікарні ветеринарної медицини. Також правоохоронці встановлюють власника собаки, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.