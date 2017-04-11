У 5-тій і 6-тій поліклініках Львова запрацювала електронна реєстрація пацієнтів

Минулого тижня «Електронна реєстратура» запрацювала у 5-тій міській поліклініці на вул. Виговського, 32, а вже цього тижня – у 6-тій міській поліклініці на вул. Медової Печери, 1. Відтак, тепер записатись на прийом он-лайн має змогу майже 600 тисяч львів’ян. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я міста Володимир Зуб.

Вперше «Електронна реєстратура» на комунальному рівні запрацювала торік у 4-тій міській поліклініці, що на Сихові. Цього року її вже запровадили у 1-шій міській лікарні ім. Князя Лева, зокрема, у її двох поліклінічних відділеннях (на вул. Хімічній, 7 і на вул. Мазепи, 25) та шести амбулаторіях, а також у 2-гій міській поліклініці на вул. Симоненка, 4. Минулого тижня електронний запис пацієнтів запрацював у 5-тій поліклініці на вул. Виговського, 32, цього тижня – у 6-тій поліклініці на вул. Медової Печери, 1. І вже у травні до проекту приєднається ще й 3-тя міська поліклініка, що на Левандівці.

За інформацією управління охорони здоров’я міста, такого масштабу покриття населення «Електронною реєстратурою» як у Львові – немає в жодному великому місті України, в яких діє такий проект.

Нагадаємо, проект «Електронна реєстратура» дає змогу мешканцям, маючи доступ до інтернету, самостійно, без звернення до реєстратури закладу, у будь-який зручний для себе час записатись на прийом до лікаря он-лайн за адресою: https://reestratura.com