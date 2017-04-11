“Позивний Бандерас”. В Україні знімають військовий детектив за участю бійців АТО

Про це повідомляє прес-центр Держкіно.

Режисер фільму – Заза Буадзе, продюсер – Сергій Баранов.

З 20 квітня знімальна група проведе тиждень на полігоні в Кіровоградській області разом із інструкторами. Таке занурення у середовище дасть можливість акторам прожити у максимально наближеній до реального військового життя атмосфері і зрозуміти свою роль глибше.

Головну роль зіграє Олег Шульга – актор, який був добровольцем у зоні АТО. Крім того, в епізодичних ролях у фільмі гратимуть військові Збройних сил України, які брали участь у АТО.

Зйомки стартують усередині травня і проходитимуть на Херсонщині та Одещині.

Події стрічки відбуваються восени 2014 року на сході України. Група розвідників на чолі із досвідченим розвідником Анатолієм Саєнко (позивний “Бандерас”) намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса, яке він давно покинув, і мешканці якого ставляться до нього як до зрадника.

13 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією “ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН” контракт про надання кінопроекту “Позивний Бандерас” державної фінансової підтримки розміром 19 663,4 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму – 39 326,9 тис. грн.