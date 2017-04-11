Понад 99% митних декларацій у Львівській митниці ДФС оформлено в електронному вигляді

Загальна кількість оформлених митних декларацій у Львівській митниці ДФС за період січня-березня 2017 року – 58 565

При цьому за процедурою електронного декларування оформлено 58 107 митних декларацій, поданих до митного оформлення, що становить 99,2% загальної кількості оформлених декларацій.

За період січня-березня 2016 року загальна кількість оформлених митних декларацій становила 45 092, а за процедурою електронного декларування – 44 429 МД, що становить 98,5% загальної кількості оформлених митних декларацій, – додали в ДФС у Львівській області.