На Львівщині триває ямковий ремонт

У період з 27 березня до 6 квітня на автомобільних дорогах загального користування Львівської області ліквідовано понад 10 тис. м2 аварійної ямковості.

Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Зокрема, на автомобільних дорогах державного значення – 8 825,4 м2, місцевого значення – 2 153 м2, .

Роботи провели на таких автомобільних дорогах загального користування:

М-06 Київ-Чоп – 340 м2

М-09 Львів-Рава-Руська – 101 м2

М-11 Львів-Шегині – 269,9 м2

Н-02 Львів – Тернопіль – 600 м2

Н-17 Львів-Радехів-Луцьк – 62,3 м2

Р-15 Ковель-В.Волинський, -Червоногорад-Жовква – 537,8 м2

Р-39 Броди-Тернопіль – 655,3 м2

Р-40 Рава-Руська-Яворів-Судова-Вишня – 423,1 м2

Служба автомобільних доріг у Львівській області зазначає, що з початку поточного року на автомобільних дорогах загального користування ліквідовано понад 40 тис. м2 аварійної ямковості.