На Львівщині син викрав у батьків ноутбук

Мешканець Борислава звернувся у поліцію з заявою про крадіжку, у якій звинуватив свого сина.

У Бориславське відділення поліції 10 квітня з заявою про крадіжку звернувся 52-річний мешканець Борислава. Чоловік повідомив, що з його квартири було викрадено ноутбук «Асус» вартістю п’ять тисяч гривень.

За словами чоловіка, крадіжку скоїв його 19-річний син, з яким вони проживають разом. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.