На Львівщині на вибори в ОТГ 30 квітня зареєстрували 300 кандидатів

30 квітня на Львівщині оберуть 74 депутати у трьох об’єднаних територіальних громадах – Великолюбінській селищній Городоцького району, Магерівській селищній Жовківського району і Розвадівській сільській Миколаївського району, а також відповідних голів.

Як повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Федір Алєйніков, територіальні виборчі комісії зареєстрували 274 кандидати у депутати (3,7 кандидати на одне депутатське місце) і 14 кандидатів на посади селищних та сільського голів (4,7 кандидати на одну посаду). Найбільше – вісім кандидатів – зареєстровано в одному з округів у Миколаївському районі.

«Серед зареєстрованих кандидатів у депутати і кандидатів на посади голів 197 (68,4%) є партійними висуванцями, – зазначив посадовець. – Вони представляють 10 політичних партій».

Федір Алєйніков також зауважив, що у Магерівській ОТГ забракло буквально десяток виборців до необхідних 5 тисяч, аби, відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві вибори», делегувати до селищної ради 26 депутатів, а не 22.

Окрім того, 30 квітня відбудуться перші вибори Чишківського, Винничківського, Пасіки-Зубрицького і Кротошинського старост Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району. За ці посади позмагається 9 кандидатів (усі самовисуванці). А на проміжних виборах депутата Бісковицької сільської ради Самбірського району у цей же день за вакантне місце поборються троє кандидатів – також усі самовисуванці.