Львівщина попрощалась з учасницею ОУН Вірою Литвин-Геналь

Сьогодні, 11 квітня, на Львівщині попрощалися із членом ОУН, багатолітнью ув’язененою таборів ГУЛАГу на Воркуті Вірою Литвин-Геналь.

Попрощатися з районовою ОУН прийшли рідні, близькі, громадськість, представники влади, інформує прес-служба ЛОДА.

Чин панахиди провели у церкві Вознесіння Господнього у с. Сморжів Радехівського району. Опісля похоронна процесія вирушила пішою ходою на сільське кладовище.

Віра Литвин-Геналь померла на 101-му році життя.

Довідково.

Віра Литвин-Геналь (псевдо Галичанка) проживала в селі Сморжів Радехівського району. Була членом ОУН з 1937 року, в 1940 році пішла у підпілля. Працювала районовою референтури пропаганди, займалася вишколом дівчат в колишньому Лопатинському районі, готувалася для проведення пропагандистської роботи на сході України. Заарештована органами НКВД в жовтні 1944 року. На момент арешту проживала в селі Щуровичі, де працювала посильною. Засуджена до 10 років каторги на Воркуті, звільнена в травні 1956 року.