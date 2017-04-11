Львів’ян запрошують на екстремальну Світлу Ходу

Римо-католицька парафія св Йоана Павла ІІ запрошує на Світлу Ходу, яка розпочнеться 21 квітня о 18.30 від каплиці Українського Католицького Університету (Хуторівка, 35а), і триватиме до 06.00 ранку

У межах програми люди відвідають спеціально приготовлені для цього християнські родини, з якими в домашній атмосфері говоритимуть про сімейне життя і Божу допомогу в ньому. Завершиться Хода адорацією і сніданком в костелі св. Антонія (вул. Личаківська, 49).

Така Хода вперше пройде вулицями нічного Львова. Як розповів отець Григорій Драус, екстремальна Дорога Світла – це католицьке богослужіння, яке служать в часі великоднього періоду, і побудоване воно на основі Хресної Дороги. Було створене у 80-х рр ХХ ст. італійськими монахами селезіанами.

Подібно, як під час Екстремальної Хресної Дороги, люди ходитимуть у малих групах, зупиняючись біля храмів і символічних місцях. Також в одній із церков відбудеться нічна молитва прослави під проводом гурту «Lux Mundi».