Через 200 пачок цигарок громадянин Молдови позбувся «Мерседеса»

Учора, 10 квітня 2017 року, 30-річний громадянин Молдови прямував до Республіки Польщі через пункт пропуску «Краковець» смугою руху «зелений коридор» автомобілем «MERCEDES-BENZ VITO 109CDI».

Під час візуального огляду транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра про наявність в автомобілі товарів, прихованих від митного контролю. Авто скерували у відведене місце для огляду транспортних засобів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю у конструктивній порожнині транспортного засобу, під декоративною обшивкою даху було виявлено 228 пачок сигарет з акцизними марками Молдови.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, за ознаками правопорушення, передбачене частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль 2006 року випуску вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду, інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.