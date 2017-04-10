У Львові затримали зловмисників, які продавали фальшиву валюту

Правоохоронці встановили, що чоловіки реалізували підроблені купюри на загальну суму півтори тисячі доларів США.

В Залізничний відділ поліції 21 січня звернувся 50-річний житель Пустомитівського району. Він повідомив, що двоє невідомих осіб продали йому дві купюри номіналом 100 доларів США, які мають ознаки підробки.

Банкноти були вилучені та скеровані на експертизу. Дослідження показало, що долари дійсно фальшиві.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 29 та 33 роки. Крім того зафіксовано ще декілька випадків реалізації ними підробленої валюти на загальну суму 1500 доларів США.

Обидва зловмисники затримані в порядку, передбаченому ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.