У Львові затримали банду злодіїв

Зловмисники вчиняли крадіжки з квартир, магазинів, гаражів, новобудов, а також викрадали автомобілі.

Працівники управління карного розшуку Головного управління

Національної поліції у Львівській області спільно з працівниками Кам’янка-Бузького відділу поліції 9 квітня затримали злочинну групу в кількості до десяти чоловік, котрі є мешканцями Кам’янка-Бузького району, Червонограду та Львова.

«Вони займалися як незаконним заволодінням автотранспорту, так і крадіжками з квартир, з магазинів, гаражів, новобудов, а також вчинили крадіжку з території електростанції, тобто кваліфікація злочинної групи досить серйозна», – зазначив начальник управління карного розшуку ГУ Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов.

Правоохоронці вилучили у зловмисників викрадений автомобіль «БМВ», бойову гранату Ф-1 та пістолет травматичної дії. Зброю та боєприпаси скеровано на експертизу.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст.185 (крадіжка), ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.