У Львові уже демонтовано понад 70 вивісок з рекламою алкоголю

З 28 березня працівники КП «Адміністративно-технічне управління» демонтували 71 вивіску та 6 рекламних конструкцій алкоголю за 38 адресами у Львові.

Попри спротив представників торговельної мережі спеціалізованих магазинів, в управлінні наголошують, що і надалі інтенсивно продовжують демонтаж усіх самовільно встановлених вивісок, в яких вживається слово «алкоголь», інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, вивіски демонтовано за такими адресами: вул. Під дубом, 62, вул. Замарстинівська, 50, вул. Наукова, 10а, вул. Володимира Великого, 1, вул. Кульпарківська, 174, вул. Сахарова, 19, вул. Пасічна, 98, пр. Червоної Калини, 40 та ін.

За словами керівника відділу оперативного реагування КП «Адміністративно-технічне управління» Володимира Базилевича, власникам попередньо було запропоновано усунути порушення, однак представники деяких магазинів чинять опір, намагаючись відібрати демонтовані конструкції у комунальників силою. Відповідно, для уникнення бійок та непорозумінь, КП «Адміністративно-технічне управління» змушене залучати до демонтажу вивісок муніципальну дружину та працівників національної поліції.

Зазначимо, що згідно п.6.10 Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові, демонтовані вивіски зберігаються на складі комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління». Порядок є обов’язковим для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності. Власник може забрати свою вивіску, відшкодувавши витрати на демонтаж, транспортування та зберігання конструкції.

Нагадаємо, під час засідання виконавчого комітету ЛМР 27 березня міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення КП «Адміністративно-технічне управління» демонтувати вивіски, на яких згадується алкоголь. Загалом у Львові налічувалось понад 100 вивісок зі словом «алкоголь».