У Галицькому районі Львова розпочали весняну висадку квітів

У Галицькому районі розпочали весняну висадку квітів. Рослини вже висадили на квітковому годиннику по вул. Винниченка та планують продовжувати висадку впродовж весни.

Про це повідомили у Галицькій районній державній адміністрації м. Львова.

У райдержадміністрації зазначають – через нестабільну погоду у Львові поки висаджують лише віоли. Квіти уже висадили на квітковому годиннику по вул. Винниченка, а найближчим часом планують висадити біля собору Святого Юра (пл. Святого Юра, 5) та коло Латинського кафедрального собору (пл. Катедральна, 1).

«Віоли зараз витримають львівські холодні ночі. Після свят погода стабілізується, тож будемо висаджувати інші види квітів», – повідомили у Галицький районній державній адміністрації м. Львова.