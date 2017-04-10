Результати аналізів засвідчили забрудненість водойм Львова

Працівники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» проводять моніторинг водних об’єктів, які розташовані або ж беруть початок на території міста.

З початку року відібрано 35 проб води (річок – 2, потоків – 9, ставків – 22 проби). Результати аналізів показали перевищення гранично допустимих концентрацій на такі показники: залізо, аміак, завислі речовини, ХСК, БСК 5, фосфати, СПАР та нітрати, інформує ЛМР.

«Всього за 2016 рік проведено 2800 хімічних аналізів забруднюючих речовин», – зазначає керівник хімічної лабораторії Ігор Гуменний.

Контроль стану водних об’єктів є необхідною складовою моніторингу довкілля, зазначають у хімічній лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління». Моніторинг річкових, ставкових вод – це система послідовних даних про стан водних об’єктів, прогнозування їх змін та розроблення рекомендацій для прийняття рішень, які можуть позначатися на якості води.

Нагадаємо, на базі сучасної пересувної екологічної лабораторії, яка може виїжджати за межі міста та оперативно проводити аналізи повітря та води, хімічна лабораторія (Свідоцтво про атестацію №РЛ 026/15 від 26.03.2015) пропонує мешканцям платні послуги з проведення аналізів стічних вод на вміст забруднюючих речовин, а саме: нітрат-іони, нітрит-іони, прозорість, завислі речовини, колір, азот амонійний та аміак (за азотом), фосфати, сульфати, СПАР (аніонні, неіоногенні), ХСК, БСК, хлориди, лужність, рН, залізо, жири, нафтопродукти, сухий залишок.